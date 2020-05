Lavoro: M5s, su manodopera in agricoltura sì al lavoro stagionale regolare, no a sanatorie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Movimento cinque stelle, "sulla base di queste quote e dell’iter descritto per la trasformazione dei permessi stagionali in lavoro subordinato, si potrebbe stimare che almeno la metà del numero complessivo previsto dai decreti stagionali, non sia riuscita a stabilizzarsi nel nostro Paese e, quindi, siano rimasti in clandestinità. Una norma in tal senso metterebbe immediatamente a disposizione un bacino potenziale di circa 40.000 lavoratori. La questione dei migranti irregolari", continua il post, "è una problematica seria, complessa e che merita un confronto approfondito. In questo particolare momento, siamo chiamati a raggiungere un risultato concreto per le imprese, i lavoratori e l’economia nazionale: la necessità di avere manodopera stagionale in agricoltura. Un risultato differente rispetto a questo - conclude il blog delle Stelle - rischierebbe di rappresentare solamente una battaglia di parte poco utile, se non dannosa, per il Sistema Paese". (Rin)