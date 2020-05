Fase 2: Sala, perché Lombardia spinge meno di altre Regioni su test sierologici?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché la Lombardia spinge meno di altre Regioni sui test sierologici? È la domanda che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha posto intervenendo a Telelombardia, spiegando di non essere “allineato” con la Regione sul tema. “Vedo che nelle altre Regioni i test sierologici sono partiti pesantemente e vedo in Lombardia l’assessore al Welfare che dice di non fidarci, che i test non servono", ha detto Sala. "Il tema della sanità - ha ammesso - è della Regione e ognuno fa il suo mestiere, ma chiedo di avere chiarezza: perché altre Regioni stanno spingendo di più e la Lombardia di meno?". (Rem)