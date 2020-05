Coronavirus: Fontana, cautela su test sierologici, rischiano di dare patenti a chi non ne ha diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo al sindaco di Milano Giuseppe Sala che sui test sierologici ha chiesto chiarezza alla Regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana, intervenendo a Telelombardia, ha invitato a essere “molto cauti” sul tema. “L’unica cosa che mi permetto di dire è che in queste ultime settimane si sono dette e fatte troppe cose parlando dei test, senza avere il sostegno della scienza. Quello che dice la scienza e che dice il ministero della Sanità è che i test sierologici non hanno una validità ai fini diagnostici, ma esclusivamente a fini epidemiologici: servono per capire l’evoluzione del virus in un certo territorio, ma non servono per capire se uno è malato o no”, ha ricordato Fontana. “Purtroppo - ha aggiunto - la cosa che in questi ultimi tempi è scappata di mano a troppi è che qualcuno ha iniziato a fare questi test, pensando di diventare un protagonista della rinascita del nostro paese e non è così. Bisogna stare attenti, perché c’è il rischio che si diano delle notizie sbagliate, delle patenti a chi non ne ha diritto, c’è il rischio che chi si crede immune, immune non sia e tenga dei comportamenti che poi si ritorcono contro di lui e contro gli altri”. (Rem)