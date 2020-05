Carceri: Meloni, petizione di Fd'I per chiedere dimissioni di Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Mafiosi e boss della malavita scarcerati: l'Italia non merita tutto questo! Firma anche tu la petizione di Fratelli d’Italia per chiedere le dimissioni immediate dell’inadeguato Ministro Bonafede", ha scritto Meloni su Facebook. "FdI, insieme al centrodestra, ha già presentato una mozione di sfiducia al Senato", ha ricordato la leader di Fd'I. (Rin)