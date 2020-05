Usa: studio Harvard, necessari almeno 900 mila test per Covid al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero fare 900 mila test per Covid-19 al giorno se vogliono contenere l'epidemia. Lo dicono gli esperti di Harvard oggi, e la cifra corrisponde più del triplo dei test effettuati quotidianamente la scorsa settimana. Lo riporta il sito “The Hill“. L'Harvard Global Health Institute ha scritto su Twitter che i suoi nuovi modelli mostrano la necessità per il Paese di eseguire una tale cifra di tamponi per meglio smorzare sul nascere nuovi focolai. Secondo il modello dell'istituto questo numero dev'essere raggiunto entra il 15 maggio. Secondo “The Hill“, gli Stati Uniti hanno effettuato quasi 248 mila test ogni giorno la settimana scorsa. Ma il 27 aprile, il presidente Donald Trump ha dichiarato che il Paese avrebbe presto visto raddoppiare i suoi test, ossia fare fino a 496 mila test al giorno. Questa cifra non è mai stata raggiunta. Il direttore del Global Health Institute, Ashish Jha, ha affermato che il numero di test quotidiani necessari è di gran lunga superiore a quello attuale perché l'epidemia negli Stati Uniti è peggiore di quanto stimato in precedenza. Harvard spiega che al momento soltanto nove Stati stanno effettuando un numero di test sufficienti per garantire una sicura ripresa delle attività. Questi test, tuttavia, devono far parte secondo Jha di "una serie molto più ampia di strategie e piani che gli Stati devono avere in atto" per contenere la diffusione del coronavirus mentre iniziano a riaprire.(Nys)