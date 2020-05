Roma: uomo ucciso sul lungotevere, 45enne arrestato per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato per omicidio il 45enne romano fermato questa sera poco dopo il ritrovamento del corpo di un uomo sul Lungotevere a Roma vicino Ponte Sisto. La vittima, un 40enne romeno, era con pantaloncini e maglietta a maniche corte. Testimoni hanno riferito alla polizia di aver visto i due con la vittima che è stramzzata sulla pista ciclabile senza più rialzarsi. Il suo aggressore, che portava al guinzaglio un cane labrador, si è allontanato per essere poi rintracciato ed arrestato per omicidio dagli agenti delle volanti. Si indaga ancora per scoprire i contorni del delitto ed il motivo del contrasto tra i due. (Rer)