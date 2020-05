Coronavirus: Caio (Saipem), guardiamo al futuro con serenità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidità e la robustezza di Saipem, frutto degli investimenti fatti sui mezzi, sugli uomini e sul capitale negli ultimi anni, non sono state modificate: affrontiamo una fase di grande incertezza, ma con una posizione di liquidità e un portafoglio ordini che ci fanno guardare al futuro di breve e medio termine con una certa serenità, fatto salvo ovviamente la gravità di una situazione che coinvolge tutto il mondo. A dirlo è Francesco Caio, presidente di Saipem, intervistato su “Class Tv” alla no stop #RipartItalia. “Saipem ha cantieri in decine di paesi nel mondo ed è da sempre attenta ai protocolli di sicurezza delle nostre persone: abbiamo avviato dei processi di innovazione, in particolare nel digitale, e queste iniziative oggi fanno sì che le nostre persone lavorino in sicurezza in giro per il mondo”, ha detto, sottolineando che lo smart working “è uno strumento già utilizzato dalla società, ed è stato subito esteso a tutta l’azienda in maniera capillare”. È la dimostrazione, ha aggiunto, di una “grande impresa italiana che pensando in avanti, investendo nelle persone, nelle donne, negli uomini e nelle competenze, affronta una crisi profonda e terribile come questa mantenendo i suoi motori accesi”. “Con una visione, tanta competenza e disciplina, l'impresa italiana potrà continuare a lavorare con grande successo su base internazionale e globale”, ha detto Caio. (segue) (Ems)