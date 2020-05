Coronavirus: Caio (Saipem), guardiamo al futuro con serenità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19, ha aggiunto, è una tragedia anche dal punto di vista economico ma “ci offre una discontinuità in cui inserirsi per cambiare”. “L’Italia si trova in un momento potenzialmente molto interessante: andiamo verso una fase in termini di megatrends dove probabilmente si viaggerà meno, dove vedremo un flusso di spostamenti dalla densità alla dispersione, e un paese come l'Italia potrà avere una centralità”, ha spiegato il presidente, sottolineando che in un contesto simile “si può investire in particolare nella digitalizzazione delle imprese, nella competenza, nella formazione e in un piano di infrastrutture che abbia come obiettivo la transizione energetica”. Le infrastrutture, ha aggiunto, non sono più “solo ferro, non sono più solo la fibra ottica, non sono più solo tubi ma un complesso sia fisico che immateriale”. “È necessario rendere più efficiente la costruzione e la fruizione di queste infrastrutture con una strategia, con il nostro know how e le ottime competenze nella digitalizzazione: dobbiamo metterle insieme con uno sguardo a lungo termine che può dare benefici alla media e piccola impresa ma anche a settori vitali per le aziende italiane”, ha concluso Caio, sottolineando la necessità di “cogliere una grande opportunità per ripensare il paese con uno sguardo un po' più lungo in chiave sostenibile”. (Ems)