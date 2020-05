Coronavirus: team medico italiano negli Emirati per fornire assistenza nel contrasto alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di otto medici italiani provenienti da esperienze in prima linea nella gestione dell'emergenza covid-19 in Italia è giunta nei giorni scorsi ad Abu Dhabi per fornire assistenza alle strutture sanitarie locali nel contrasto alla diffusione del coronavirus negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia negli Emirati. Il team, invitato dal professor Abdallah Raweh, cardiochirurgo di fama internazionale fortemente legato all'Italia, e guidato dalla dottoressa Federica Giuzio, svolgerà attività di formazione e condivisione delle migliori prassi dell'esperienza italiana presso gli ospedali Covid di Abu Dhabi, affiancando i medici locali in ambiti quali terapie farmacologiche, diagnostica, telemedicina, protocolli sanitari e terapia intensiva. "Gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i primi paesi a manifestare concretamente solidarietà all'Italia attraverso l'invio di materiale sanitario nella fase più delicata dell'epidemia ed oggi il nostro Paese ricambia quell'aiuto con gesti altrettanto concreti di amicizia e solidarietà. Ringrazio il professor Raweh e il team di medici guidato dalla dottoressa Giuzio per l'impegno e la professionalità nel condividere l'esperienza italiana nella gestione dell'emergenza Covid-19 a beneficio degli operatori sanitari degli Eau", ha dichiarato l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Nicola Lener. "Tale iniziativa si aggiunge al contributo dei numerosi medici italiani residenti negli Eau che sono in prima linea nel contrasto alla pandemia nelle varie strutture sanitarie del paese, veicolando le conoscenze acquisite negli ultimi mesi dal sistema sanitario italiano", ha aggiunto il diplomatico.(Res)