Italia-Libano: Di Maio, bene il piano di salvataggio economico

- L'Italia conferma il "perdurante sostegno" alle istituzioni libanesi, riafferma l'impegno "a favore della stabilità e della sicurezza" del Libano attraverso la missione Unifil e apprezza "la recente adozione del piano di salvataggio economico" che include una richiesta di assistenza al Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo riferisce la Farnesina, dando notizia di un colloquio telefonico avvenuto quest'oggi tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, con il capo della diplomazia del Libano, Nassif Hitti. Oltre all'emergenza Covid-19, ai temi regionali e della cooperazione economica bilaterale, al centro del colloqui "vi è stata la conferma del perdurante sostegno dell'Italia alle istituzioni libanesi", riferisce il ministero degli Esteri italiano. In tale contesto, il titolare della Farnesina "ha manifestato apprezzamento per la recente adozione del piano di salvataggio economico da parte del governo" del premier Hassan Diab, che "segna un passo importante nella direzione di un serio e indifferibile processo di riforme, in risposta alle legittime aspirazioni dei cittadini". Il ministro Di Maio, conclude la nota della Farnesina, "ha inoltre riaffermato l'impegno dell'Italia a favore della stabilità e sicurezza del Libano, perseguito attraverso la qualificata partecipazione a Unifil (la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite), il sostegno italiano alle Forze armate e di sicurezza libanesi e le relative attività addestrative". (segue) (Com)