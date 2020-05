Italia-Libano: Di Maio, bene il piano di salvataggio economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è ad oggi tra i paesi maggiormente indebitati al mondo, con un debito di 92 miliardi di dollari, pari al 176 per cento del Pil e circa il 45 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà. All’inizio di marzo, il governo ha dichiarato l’insolvibilità delle obbligazioni emesse in euro per il valore di 1,2 miliardi di dollari. Il piano del governo si Beirut prevede la riduzione del debito pubblico al 100 per cento del Pil, la ristrutturazione del sistema bancario e il passaggio dall’ancoraggio della lira libanese con il dollaro statunitense fissato 1.507,5 a 1, a un tasso di cambio flessibile nel prossimo futuro. Il piano prevede, tra le altre cose, l’assistenza del Fondo monetario internazionale, che dovrebbe erogare un prestito del valore di circa 10 miliardi di dollari. La concessione del prestito è sottesa ai colloqui negoziali che dovrebbero avvenire nel prossimo futuro. (Com)