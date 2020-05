Scuola: Azzolina, prosegue dialogo con associazioni per ritorno in aula a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha visto oggi il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola. In un post su Facebook, il ministro ha scritto che sta "proseguendo gli incontri con tutti gli interlocutori che stanno lavorando con noi per settembre. Oggi pomeriggio ho visto il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola", si legge. "Abbiamo ripercorso questo periodo di emergenza, le azioni messe in campo. Insieme lavoreremo per i prossimi mesi, per il rientro a scuola in sicurezza per tutti, a partire dai bambini e dai ragazzi. Ho ringraziato le famiglie per il grande impegno di queste settimane nella didattica a distanza. I genitori - prosegue Azzolina - sono stati davvero importantissimi. E nell'emergenza il rapporto scuola-famiglia si è consolidato. Ciascuno ha riscoperto l'importanza del proprio ruolo. Una eredità positiva che ci porteremo dietro anche dopo questo periodo difficilissimo. Ne sono convinta", ha concluso. (Rin)