Fase 2: Fontana e Gallera, graduale ritorno a normalità degli ospedali lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa attenta, sicura e graduale delle attività degli ospedali lombardi, che devono rimanere pronti a fronteggiare qualsiasi nuova emergenza. È questo il contenuto di uno specifico provvedimento che la giunta regionale ha approvato oggi in seduta straordinaria. "I reparti degli ospedali si stanno alleggerendo dopo la grande emergenza - sottolinea in una nota il presidente Attilio Fontana - pertanto la ripresa dell'attività ordinaria di ricovero può avvenire in modo graduale fino a un massimo del 60-70 per cento dell'attività erogata dalla struttura prima dell'evidenziarsi della pandemia e riguarderà i pazienti che necessitano di prestazioni non rinviabili oltre i 60 giorni di attesa. Per ogni struttura ospedaliera, pubblica e privata accreditata è necessario prevedere l'accesso a percorsi definiti e differenziati per i pazienti in funzione della certezza o della probabilità di essere Covid positivi. Abbiamo previsto ogni accorgimento per garantire la sicurezza massima dei pazienti". "Ogni struttura sanitaria dovrà dotarsi, secondo propri modelli organizzativi - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - di aree di degenza Covid il cui accesso dovrà essere riservato alle sole persone strettamente dedicate all'attività clinico assistenziale di tali pazienti. I degenti in questa area non potranno ricevere visite e dovranno rigorosamente rispettare le misure di isolamento previste. Dovranno essere limitate al minimo gli accessi di consulenti e, per quanto possibile, si dovranno utilizzare le risorse della telemedicina. Il personale tutto che lavora in queste aree deve indossare i dpi previsti e sintetizzati anche nelle note regionali diramate, in funzione delle manovre di assistenza che vengono eseguite". (segue) (com)