Usa: il dipartimento di Giustizia abbandona procedimento penale contro Michael Flynn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un possibile segno di disaccordo con la decisione del dipartimento di Giustizia, Brandon Van Grack, l'assistente procuratore che ha guidato l'accusa contro Flynn, oggi si è improvvisamente ritirato dal caso. Flynn si era dichiarato colpevole per la prima volta alla fine del 2017 per aver mentito agli investigatori e ha collaborato prima ritrattare la sua dichiarazione e combattere il caso in tribunale. Nel 2018 aveva anche presentato una seconda dichiarazione di colpevolezza nel corso di un'audizione condannata. In una mossa insolita, il procuratore generale William Barr ha assegnato un procuratore esterno per rivedere il caso del dipartimento di Giustizia. I pubblici ministeri hanno consegnato documenti che dimostrerebbero, secondo il "Nyt", che l'ex generale è stato incastrato dall'Fbi. Alla domanda sulla petizione del dipartimento di Giustizia di archiviare il caso contro Michael Flynn, il presidente Trump ha appena detto alla stampa che sentiva che sarebbe successo. Ha chiamato Flynn un uomo innocente e un grande gentiluomo. E su coloro che hanno tentato di incriminare Flynn: "sono feccia". (Nys)