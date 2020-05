Imprese: Leonardo, al 31 marzo 2020 registrata lieve flessione nelle attività del settore Spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha chiuso il primo trimestre 2020 con un risultato in lieve flessione per il settore Spazio, dovuto soprattutto alle minori attività sviluppate nel segmento manifatturiero, per quanto riguarda i satelliti di telecomunicazioni e per l’osservazione della Terra. Questo stando ai risultati trimestrali presentati oggi in conference call. A queste si va ad aggiungere anche una minore redditività dovuta anche agli effetti legati alla pandemia di Covid-19. L’andamento negativo è stato parzialmente compensato dalla buona performance registrata nel segmento dei servizi satellitari, in cui è stata rilevata una crescita dei ricavi, in particolare per servizi di geoinformazione, e un miglioramento della redditività industriale. (Ems)