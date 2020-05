Farnesina: sottosegretario Merlo, forte impegno del governo per sostenere il Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Camera dei deputati il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), ha risposto a un'interpellanza parlamentare urgente sulla salvaguardare dell'economia e dell'export italiano ai tempi del coronavirus, in particolare con riguardo alle clausole tariffarie nei confronti delle aziende italiane. Nella risposta, il sottosegretario Merlo ha specificato che il governo italiano, con la Farnesina in prima linea, ha messo in atto misure concrete e stanziato fondi importanti tesi a proteggere e promuovere il made in Italy oltre confine, coinvolgendo la rete delle Camere di commercio italiane nel mondo e quella degli Istituti italiani di cultura. Allo stesso tempo, è stato rifinanziato con 400 milioni il fondo per l'export gestito da Simest, proprio per garantire maggiore sostegno, in epoca di pandemie, alle eccellenze agroalimentari italiane. Il sottosegretario Merlo ha anche ricordato l'impegno della Farnesina e della rete diplomatico-consolare contro il cosiddetto bollino "virus free" che avrebbe pregiudicato in particolare i prodotti made in Italy. L'esponente del governo italiano ha inoltre fatto sapere che sono stati stretti accordi, a livello mondiale, dagli Usa alla Cina, con le più grandi piattaforme di e-commerce, che proporranno prodotti italiani di eccellenza a milioni di utenti ogni giorno. (Com)