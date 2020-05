Trasporti: assessore Roma, partiti i cantieri per 150 km di ciclabili temporanee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciati questa mattina all'Eur i lavori voluti dal Campidoglio per realizzare 150 chilometri di piste ciclabili provvisorie che dovranno facilitare gli spostamenti "sostenibili" dei romani nella fase 2. Ad annunciare la partenza dei cantieri è stato con un video girato sul posto e postato sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Il ramo che vedete in video - spiega Calabrese - parte da piazza Cina verso via della Grande Muraglia, prosegue su viale Egeo fino al Laghetto, estendendo così la rete del nodo Eur verso il Torrino, per un totale di 3,8 chilometri". L'assessore, in un post testuale che accompagna il video spiega inoltre: "Sono realizzazioni semplificate al massimo, data l’emergenza, in funzione dei tempi di progetto ed esecuzione più rapidi possibili. Per cui rappresentano una novità assoluta per gli Uffici tecnici e amministrativi. Ogni passaggio è stato accuratamente determinato per delineare la nuova procedura, dove anche il cantiere nella prima fase va seguito direttamente dall’assessorato per verificare tutti i dettagli, ed eventualmente indirizzare come fatto stamane per aumentare il grado di sicurezza in prossimità degli incroci.Questo perché l’avvio necessita ovviamente di un tempo di rodaggio, i primi giorni servono per stabilire gli eventuali correttivi, e già dall’inizio della prossima settimana potremo avere i tempi standard con cui realizzare gli altri interventi". Calabrese poi ricorda: "Specifico ancora che sono corsie ciclabili transitorie e non temporanee, perché già previste nel Piano urbano della mobilità sostenibile adottato ad agosto, quindi da perfezionare successivamente per renderle permanenti. In pochi mesi la rete sarà molto più interconnessa e integrata. Finita l’emergenza rimarrà a disposizione di tutte e tutti coloro che sceglieranno di usare la bicicletta come alternativa all’auto privata, specialmente nella versione elettrica molto più agile per le salite della Capitale". (segue) (Rer)