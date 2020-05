Trasporti: assessore Roma, partiti i cantieri per 150 km di ciclabili temporanee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore poi fa un elenco di quelli che saranno gli interventi: "In questa prima fase partiranno subito i cantieri per il prolungamento della ciclabile esistente su via Tuscolana, da piazza Cinecittà a Largo Brindisi. La nuova pista da piazza dei Giureconsulti fino al Ponte Pasa passando per Porta Cavalleggeri. E ancora il prolungamento della ciclabile su via Nomentana, fino a piazza della Repubblica e i nuovi itinerari da piazza Pio XI a Colli Portuensi e da Fonte Laurentina a viale Cristoforo Colombo. Seguiranno tutti gli altri itinerari deliberati, a cui, avendo definito il processo, stiamo già impostando il lavoro per aggiungerne di nuovi in base alle segnalazioni pervenute, e per includere i rami e rammagli secondari su proposta dei Municipi". Calabrese fa poi un cenno all'avviso pubblico presentato dal Campidoglio pochi giorni fa per lanciare il servizio di monopattini elettrici sharing: "Sono pervenute le candidature da parte di alcuni operatori, e abbiamo già verificato che sono pronti a partire. Siamo sicuri che anche questo servizio sarà molto apprezzato come lo sharing delle bici a pedalata assistita, soprattutto per coprire le distanze più brevi, ma anche in integrazione con il trasporto pubblico per gli spostamenti più lunghi. L’amministrazione e chi deciderà di spostarsi con bici e monopattini, tutti insieme, potremo liberare spazio anche per chi non potrà fare a meno di spostarsi con il proprio autoveicolo, migliorando la vivibilità delle nostre strade a vantaggio di tutti", conclude l'assessore (Rer)