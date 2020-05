Messico: inflazione ad aprile cresce del 2,15 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raffreddamento dei prezzi è legato in gran parte al calo delle benzine di largo consumo Magna (-17,35 per cento) e Premium (-15,89 per cento), di prodotti alimentari come il pomodoro rosso (-31,33 per cento) e l'elettricità (-12,24 per cento). In aumento prodotti come le uoba, la birra, il limone e l'avogado. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi, è cresciuto del 3,50 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è calato dell'1,96 per cento su anno. La permanenza dell'inflazione nei limiti obiettivo ha aiutato Banxico ad abbassare progressivamente il tasso di sconto. (segue) (Mec)