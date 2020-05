Messico: inflazione ad aprile cresce del 2,15 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta del 21 aprile, la seconda del 2020, l'autorità monetaria ha tagliato il tasso di altri 50 punti base, portandolo al 6 per cento. Una decisione adottata nel corso di una seduta straordinaria a fronte di dell'emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus. Una crisi che ha spinto diversi analisti a ipotizzare cali del pil fino al 6 per cento per l'anno in corso. Oltre a tagliare il costo del denaro, che a inizio anno era al 7 per cento, Banxico ha anche adottato misure per "ordinare il sistema finanziario", rafforzando i meccanismi di concessione del credito e provvedendo a nuove iniezioni di liquidità nel sistema interno. (Mec)