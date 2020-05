Scuola: a Frosinone aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato all'istruzione del Comune di Frosinone, coordinato da Valentina Sementilli, rende noto che "sono aperte le iscrizioni e le reiscrizioni presso gli asili nido comunali (Pollicino e Fantasia) per l'anno educativo 2020-2021, come da avviso pubblico pubblicato sul sito del comune". "Le domande - si legge in una nota - devono esser presentate entro il 31 maggio 2020. Le graduatorie di ammissione verranno pubblicate entro il 15 luglio 2020. Le tariffe restano invariate rispetto alla previsione del 2019, in attesa di eventuali sostegni finanziari da parte del governo e della Regione, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per la rimodulazione dell'intero comparto socio-educativo rivolto alle famiglie. Riguardo ai posti disponibili si rende noto che, ai fini della continuità educativa, ai fini della formazione della graduatoria, saranno prioritariamente prese in considerazione le iscrizioni dei bambini già frequentanti, nell'anno educativo 2019/2020, l'asilo nido Fantasia e l'asilo nido Pollicino". (Com)