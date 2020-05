Scuola: a Frosinone aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della pubblicazione della graduatoria delle iscrizioni dovrà essere presentato, il modulo di accettazione dell'iscrizione, entro il termine tassativo del 31 luglio 2020. "La mancata presentazione del sopraindicato modulo di accettazione - spiega il comune di Frosinone nella nota - comporterà l'automatica decadenza dell'inserimento in graduatoria. Il servizio pubblica istruzione si riserva di valutare le richieste di frequenza dell'orario a tempo pieno (ore 7.30 – 16.00) in relazione agli assetti organizzativi del servizio asili nido ed anche in relazione alle necessità lavorative documentate del nucleo familiare di riferimento, mediante apposita disposizione dirigenziale. Si precisa che le domande di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate anche per i bambini già frequentanti gli asili nido comunali". (Com)