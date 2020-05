Albania-Ue: ambasciatore Bucci su vertice Zagabria, Italia ha confermato ruolo di primo piano per adesione Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha confermato una volta di più il ruolo di primo piano e di maggiore sostenitore del percorso di adesione dell'Albania all'Unione europea: lo ha affermato l'ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci, in un post su Facebook, commentando il ruolo svolto dall'Italia nel corso del vertice svoltosi ieri in videoconferenza tra i leader dei paesi Ue e dei Balcani occidentali nell'ambito della presidenza di turno del Consiglio Ue della Croazia. "Oltre a ringraziare i nostri amici albanesi per aver dimostrato vera solidarietà europea in tempi difficili come quelli che il Covid sta imponendo, siamo stati in prima linea per sostenere l'approvazione del quadro negoziale per l'Albania in tempi rapidi", ha scritto Bucci. (Alt)