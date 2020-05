Coronavirus: Capitanio (Lega), maggioranza cancella fondi per computer alle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della commissione di Vigilanza Rai, evidenzia che "la maggioranza forse è troppo impegnata dalla regolarizzazione dei clandestini per pensare alle famiglie italiane meno abbienti. E' sconcertante che siano stati dichiarati inammissibili due emendamenti della Lega che avrebbero consentito ai nuclei meno abbienti di comprare tablet e stampanti, indispensabili per la didattica a distanza". Il parlamentare aggiunge: "In particolare, Partito democratico e Movimento cinque stelle hanno stoppato le proposte che avrebbero stabilizzato il bonus cultura, aumentando il fondo di 80 milioni e l'emendamento che avrebbe istituito la Carta dello studente per dare almeno 200 euro per spese digitali alle famiglie con Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 20.000 euro. Come al solito tante parole, ma zero fondi. Le nostre idee - conclude Capitanio - sono semplici ma concrete, le riproporremo nei prossimi decreti".(Com)