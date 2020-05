Imprese: Genco (Leonardo), pandemia avrà un impatto più significativo nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia di Covid-19 sulle attività di Leonardo sarà più significativo nel secondo trimestre dell’anno, dopo che gli effetti sulla performance della società hanno iniziato ad essere effettivamente visibili solo a marzo. Così il chief financial officer della società, Alessandra Genco, durante la conference call organizzata oggi per presentare i risultati trimestrali al 31 marzo 2020. Annunciando la sospensione della guidance per il 2020 a fronte dell’impossibilità di quantificare l’impatto della pandemia sull’anno corrente, Genco ha sottolineato che la società si aspetta in ogni caso “una ripartenza nella seconda metà dell’anno”. (Ems)