Fase 2: Lega, governo e Inps assenti, niente Cig e risposte ad autonomi

- I deputati della Lega della commissione Lavoro di Montecitorio Andrea Giaccone, Gualtiero Caffaratto, Virginio Caparvi, Claudio Durigon, Donatella Legnaioli, Daniele Moschioni, Elena Murelli sottolineano che "gli autonomi attendono risposte, ma il governo ancora non ha fornito date certe, la Cassa integrazione non funziona perché l'accordo con l'Associazione bancaria italiana è fallito. Le banche - proseguono i parlamentari in una nota - non anticipano gli assegni e milioni di lavoratori non hanno ancora ricevuto neanche un euro. Il tutto mentre il ministro Catalfo litiga con il presidente Anpal rallentando qualsiasi decisione che invece sarebbe urgente. E mentre le aziende non sanno se riusciranno a riaprire il ministro dell'agricoltura invece di proporre soluzioni per le migliaia di lavoratori stagionali, minaccia le dimissioni se non passerà la maxisanatoria degli immigrati irregolari. E il presidente dell'Inps Tridico che fa? Invece di pensare ai 600 euro non ancora erogati agli autonomi e alla Cig non ancora arrivata - concludono gli esponenti della Lega - appoggia questa sanatoria ritenuta indispensabile. E' evidente che questo governo abbia perso la bussola, se mai l'abbia avuta. Milioni di lavoratori regolari attendono risposte concrete per uscire dall'emergenza".(Com)