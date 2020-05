Rpt - Lazio: assessore Sviluppo economico incontra balneari, vademecum per riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto a tutti, prosegue assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start up e innovazione, Paolo Orneli, "di mandare i loro contributi e le loro proposte che analizzeremo con attenzione, confrontandole anche con le soluzioni adottate in altre Regioni in modo da identificare regole ottimali, pur restando sempre in linea con quanto verrà deciso a livello nazionale". "Punto di partenza comunque - conclude - saranno i contenuti fissati nel documento ‘Ripartire Sicuri’ presentato giorni fa dal presidente Zingaretti, che prevede accessi limitati, segnaletica sui comportamenti da adottare, limiti di spazio per i clienti e gli operatori, distributori di gel igienizzante, norme per l’igienizzazione, distanziamento di ombrelloni, lettini e sdraio ecc. Desidero ringraziare tutti i partecipanti per lo spirito costruttivo che hanno manifestato e per la loro volontà di collaborazione. È l’approccio giusto per riuscire a trovare soluzioni adeguate alle sfide cui ci ha messo di fronte questa epidemia. La settimana prossima, quando avremo potuto mettere a sistema i contributi ricevuti torneremo a incontrare operatori e Comuni del litorale per un secondo passaggio sulle regole di fruizione delle spiagge in concessione e di quelle libere", conclude. (Com)