Commercio: Confartigianato Roma, limitazioni assurde, Comune riveda ordinanza

- "Non capiamo l'assurdità dell'ordinanza" del Comune di Roma "che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali: la consideriamo punitiva nei confronti dell'artigianato alimentare e del settore benessere". Lo dichiara, in una nota, il direttore Confartigianato Roma, Antonio Fainella. "In un momento così difficile, l'aiuto vero sarebbe stato concedere loro la possibilità di stare aperti sempre - aggiunge Fainella -. Consideriamo particolarmente penalizzante il caso di parrucchieri ed estetisti, costretti ad aprire alle 11 di mattina. Chiediamo al Comune di rivedere l'ordinanza e ci appelliamo alla Regione Lazio perché sostenga la nostra posizione".(Com)