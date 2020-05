Milano: da Consiglio comunale ok a obbligo numero unico taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i tassisti di Milano sarà obbligatorio dotarsi e usare durante il servizio il numero unico 02/7777. Lo chiede una mozione del Movimento 5 Stelle, approvata oggi dal Consiglio comunale, con 25 voti favorevoli, tre contrari (Forza Italia) e sei astenuti (Lega e gruppo Misto). Il testo impegna sindaco e giunta anche a prevedere un'app in cui siano inseriti tutti gli operatori del trasporto pubblico locale, come taxi, bike e car sharing, autobus e treno e a implementare l'app "Milano in taxi", prevedendo una funzione obbligatoria di trasferimento automatico ad altro operatore, se quello contattato non ha disponibilità di mezzi. "Abbiamo presentato questa mozione in tempi non sospetti e pensiamo che sia molto utile in questo momento, in cui uno dei problemi della città è legato alla mobilità", ha spiegato la pentastellata Patrizia Bedori, riferendo di aver "stilato il documento con alcune delle cooperative dei tassisti in rappresentanza di 800 operatori". Rispetto all'app integrata del trasporto pubblico, la consigliera ha raccontato delle iniziative analoghe di altre città, da Berlino a Firenze, sottolineando come "questo aiuta i cittadini a muoversi con più rapidità e facilità". L'assessore alla Mobilità Marco Granelli, esprimendo il parere favorevole della giunta, perché "le proposte indicate s'iscrivono pienamente nell'indirizzo che abbiamo nel Pums nell'azione che la giunta sta svolgendo con i taxi", ha ricordato che il progetto per un'app integrata del trasporto pubblico esiste, "è stato affidato ad Atm ed è in fase di elaborazione e attuazione". (Rem)