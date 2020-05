Fase 2: Fontana e Gallera, in Lombardia al via sorveglianza e controllo in ambienti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'attenta sorveglianza dei cittadini sui luoghi di lavoro, tamponi su casi sospetti e monitoraggio dei contatti (contact tracing). Si basa su questi pilastri la ripartenza del motore della locomotiva lombarda. Tutto questo, in una fase così delicata, passa inevitabilmente anche dal senso di responsabilità dei singoli cittadini che devono continuare ad osservare il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, unica vera arma per evitare nuovi contagi". Lo affermano in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, al termine della riunione della giunta regionale. "Le nostre finalità, in questa fase molto molto delicata - sottolinea il presidente Fontana - sono quelle di intercettare e gestire tempestivamente i casi di sospetti Covid-19 con il concorso dei diversi soggetti sanitari e insieme ai datori di lavoro, intervenire rapidamente con gli strumenti di diagnosi e di controllo attraverso l'individuazione dei contatti e la disposizione dell'isolamento all'occorrenza, riconoscere e controllare l'insorgenza di nuovi focolai di malattia monitorando in tempo reale l'andamento epidemico e gestendo al meglio l'utilizzo delle risorse del sistema sanitario". (segue) (com)