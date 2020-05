Fase 2: Fontana e Gallera, in Lombardia al via sorveglianza e controllo in ambienti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È quindi fondamentale - spiega Gallera - l'individuazione e la segnalazione dei casi sospetti soprattutto negli ambienti lavorativi. Il datore di lavoro o il responsabile del servizio dispongono la misurazione della temperatura corporea quotidianamente a ogni dipendente. In caso di temperature superiore a 37,5°, viene effettuata la segnalazione all'Ats e al medico di riferimento il quale a seguito di anamnesi e in presenza di sintomi associati, richiede l'isolamento del paziente, degli eventuali contatti famigliari/conviventi e dei contatti lavorativi e l'effettuazione del tampone". L'assessore ricorda inoltre che, in caso di positività, "si procede alla conferma dell'isolamento e dei contatti stretti, attivando il monitoraggio clinico da parte del Mmg/Pls al fine di rilevare l'insorgenza di sintomatologia. Se invece il tampone è negativo si comunica ai contatti la fine dell'isolamento". (com)