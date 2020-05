Governo: Berlusconi, non mi occupo dei giochi di potere di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista ad "Affaritaliani.it", ha affermato: "Il Paese soffre, gli italiani stanno uscendo da un periodo terribile, molte persone ancora soffrono e muoiono negli ospedali, molte aziende rischiano di chiudere, molti italiani hanno perso il lavoro e non sanno come dare da mangiare ai propri figli e noi di fronte a tutto questo discutiamo delle tattiche di Renzi o di qualche altro leader politico in cerca di visibilità? Io - ha continuato l'ex premier - lavoro 12-14 ore al giorno per raccogliere idee e studiare proposte, mi sto impegnando nel Parlamento europeo e con tutti i miei amici e colleghi leader in Europa per ottenere soluzioni favorevoli all’Italia, ancora ieri ho partecipato ad un vertice del Partito popolare europeo con Ursula von der Leyen per mettere a punto la risposta dell’Europa all’emergenza, sto sentendo direttamente e quotidianamente esponenti delle categorie economiche e amministratori delle Regioni e delle città in prima linea nell’emergenza sanitaria ed economica. Non ho molto tempo per occuparmi di giochi di palazzo. Comunque - ha concluso Berlusconi - se si verificassero delle condizioni per un cambiamento, le valuteremo prima di tutto con i nostri alleati". (Rin)