Coronavirus: Dombrovskis e Gentiloni, unico vincolo Mes è uso per assistenza sanitaria

- L'unico requisito per accedere alla linea del credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sarà che gli Stati della zonaeuro utilizzino le risorse per il finanziamento dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta. Lo hanno scritto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in una lettera indirizzata al presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. "L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi Covid 19", hanno scritto. (segue) (Beb)