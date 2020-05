Coronavirus: Dombrovskis e Gentiloni, unico vincolo Mes è uso per assistenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giustificazione per il sostegno alla crisi pandemica del Mes sono le difficoltà create dalla pandemia di Covid 19, uno shock esterno e simmetrico. Gli Stati membri non sperimentano, né sono minacciati, da gravi difficoltà di origine interna rispetto alla loro stabilità finanziaria", hanno aggiunto. Quindi l'esecutivo europeo limiterà il suo controllo "sull'uso effettivo dei fondi di sostegno alla crisi pandemica per coprire i costi sanitari diretti e indiretti, riflettendo l'unica condizione legata alla linea di credito" e "la Commissione non effettuerà missioni in loco ad hoc oltre a quelle standard che si svolgono regolarmente nell'ambito del semestre europeo", hanno proseguito. (Beb)