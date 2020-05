Roma: Calabria (FI), piano ciclabili Raggi fuori dal mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo piano per le piste ciclabili annunciato a Roma dal sindaco Raggi è totalmente assurdo". Lo afferma al Tg4 la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Il problema della mobilità nella Capitale è grave e non nasce certo oggi, pensare di risolverlo con le biciclette e i monopattini elettrici significa essere fuori dal mondo - aggiunge Calabria -. A Roma c'è il manto stradale più dissestato d'Italia, i cittadini sono costretti fare lo slalom tra le buche, il traffico è perennemente congestionato e il trasporto pubblico è al collasso: come si può risolvere tutto questo con le ciclabili? Le soluzioni per la Fase 2 a Roma sono le stesse di prima che arrivasse la pandemia: rafforzamento delle corse degli autobus, completamento della linea C della metropolitana e velocizzazione delle nuove tratte. I romani non possono continuare a pagare l'incapacità di un'amministrazione che è stata l'ultima a rendere gratuite le strisce blu e la prima a farle tornare a pagamento", ha concluso. (Com)