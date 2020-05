© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia nelle ultime 24 ore sono morte 178 persone a causa del coronavirus, per un bilancio complessivo di 25.987 decessi. Lo rende noto la Direzione generale della sanità. A oggi 23.208 persone restano ricoverate (775 in meno rispetto a ieri), mentre i pazienti in rianimazione sono 2.961 (186 in meno nelle ultime 24 ore). (Frp)