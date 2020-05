Coronavirus: Protezione civile, nuovo calo anche delle persone in isolamento domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali grazie a un nuovo calo di ricoverati e persone in terapia intensiva. Ma cala in maniera importante anche il numero di persone in isolamento domiciliare. Delle 89.624 contagiate dal coronavirus 15.174 sono ricoverate con sintomi, 595 in meno di ieri; 73.139 si trovano in isolamento domiciliare, 1.287 in meno; e 1.311 in terapia intensiva, 22 in meno di ieri. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il calo del numero delle terapie intensive è ormai costante da un mese. (Rin)