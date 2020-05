Imprese: Sesana (Generali), pandemia ha cambiato priorità di famiglie e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha cambiato le priorità di famiglie e imprese ed è aumentata la percezione del rischio su temi come la tutela della salute, la protezione per l’interruzione delle attività e per i dipendenti. Lo ha dichiarato, Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, durante “#Ripartitalia, 100 idee per la ripresa”, il primo grande confronto sul futuro dell'economia italiana dopo la pandemia, tenuto oggi su “ClassCnbc”. “Per il settore assicurativo quindi è la sfida di sempre: tutelare famiglie e imprese in un contesto di incertezza, laddove gestire bene l’incertezza è proprio il mestiere degli assicuratori”, ha dichiarato Sesana. “Emergono nuove attese dei consumatori che, sempre più, si aspettano dalle grandi aziende nuove soluzioni e coperture, ma anche una risposta sul ruolo sociale che queste aziende coprono, un ruolo attivo nella comunità, a sostegno, ad esempio, del sistema sanitario e del tessuto economico, dando così concretezza al concetto di ‘responsabilità sociale di impresa’”, ha aggiunto Sesana.(Res)