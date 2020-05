Coronavirus: Nato, da Usa oltre 30 milioni di dollari per assistenza ad Afghanistan, Colombia e Mongolia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno fornendo oltre 30 milioni di dollari di assistenza finanziaria ad Afghanistan, Colombia e Mongolia in risposta alla pandemia di Covid-19, attraverso l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid) e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Lo si apprende da fonti della Nato che spiegano che questo importo include 15,6 milioni di dollari per l'Afghanistan a sostegno della sorveglianza, miglioramenti dei laboratori, gestione dei casi, prevenzione e controllo delle infezioni, impegno della comunità e assistenza tecnica, nonché 5 milioni di dollari di assistenza per le comunità sfollate a seguito dell'epidemia di coronavirus. Inoltre sono previsti anche 12,6 milioni di dollari statunitensi per aiutare gli sforzi delle autorità colombiane, tra cui la sorveglianza, fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari, gestione dei casi e sostegno alle autorità locali e alle comunità locali e 1,2 milioni di dollari statunitensi per assistere la Mongolia nella preparazione dei sistemi di laboratorio, nell'attivazione della ricerca di casi e della sorveglianza basata sugli eventi e nel supporto di esperti tecnici per la risposta e la preparazione. Tutti e tre i paesi hanno richiesto assistenza attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle catastrofi euro-atlantiche della Nato (Eadrcc) che è il principale meccanismo di risposta alle catastrofi della Nato. La Nato ha ricordato che il centro opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, coordinando le richieste degli alleati e dei partner della Nato, nonché offerte di assistenza per far fronte alle conseguenze di gravi crisi come la pandemia Covid-19. (Beb)