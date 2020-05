Coronavirus: a Bergamo Fontana saluta militari russi, aiuto prezioso in momento difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ringraziamento doveroso a chi è intervenuto a darci una mano nel momento della difficoltà veramente più estrema, nel momento in cui si stava soffrendo tutti insieme in cui la città di Bergamo e in genere il territorio bergamasco era in difficoltà: essere venuti in quel preciso frangente è stata una dimostrazione di amicizia e di un importante aiuto morale". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto alla cerimonia di saluto del contingente russo che rientrerà in patria dopo aver aiutato con la sua opera le aree di Bergamo e Brescia, tra le più colpite dal coronavirus. Al momento di commiato dai militari russi che, a scaglioni, rientreranno in patria, erano presenti anche gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda), Pietro Foroni (Territorio e Protezione Civile) e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Alan Christian Rizzi. Da parte della Federazione Russa, hanno partecipato al momento di saluto i dirigenti del contingente russo e l'Ambasciatore Sergey Razov e il Console Generale Alexander Nurizade. All'incontro hanno preso parte anche i consiglieri Dario Violi e Giovanni Malanchini dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Ezio Deligios, consigliere comunale di Bergamo delegato ai rapporti internazionali. (segue) (Com)