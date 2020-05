Coronavirus: a Bergamo Fontana saluta militari russi, aiuto prezioso in momento difficoltà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici e il personale sanitario russo hanno operato presso l'ospedale da campo di Bergamo, previa formazione presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII. Il resto del personale ha effettuato attività di sanificazione presso le strutture Rsa della bergamasca e della bresciana. "Il personale medico italiano - ha aggiunto il sottosegretario Rizzi - ha ringraziato ed è rimasto particolarmente colpito dalle attività svolte sul territorio dagli amici russi". "Sono stati tantissimi - ha continuato - gli aiuti concreti ricevuti dalla Lombardia, mascherine, contingenti medici e infermieristici, a testimonianza degli ottimi rapporti costruiti nel tempo dalla Lombardia a livello internazionale. Nel corso della ultima call con i Consoli abbiamo affrontato, tra i tanti temi, la necessità di trasferire queste esperienze positive Paese per Paese: il nemico da combattere è il virus che si è diffuso a livello mondiale, quindi tutti insieme dobbiamo unire le forze per sconfiggerlo". (Com)