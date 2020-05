Imprese: Sesana (Generali), crisi occasione per rilancio, serve responsabilità e leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa crisi potrebbe essere l’occasione per introdurre cambiamenti strutturali. Lo ha dichiarato, Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, durante “#Ripartitalia, 100 idee per la ripresa”, il primo grande confronto sul futuro dell'economia italiana dopo la pandemia, tenuto oggi su “ClassCnbc”. “Questa crisi potrebbe essere l’occasione per introdurre cambiamenti strutturali. Nel breve termine occorre supportare le aziende che ricapitalizzano e fanno investimenti o si impegnano a fini validati come strategici: previdenza, sanità, istruzione, ricerca e innovazione; garantire liquidità a imprese e famiglie; misure a sostegno della capitalizzazione delle imprese; impiego di tecnologia e big data per riavviare velocemente la produzione”, ha dichiarato Sesana. “Questa è anche l’occasione da cogliere per eliminare la burocrazia che ci rende farraginosi, agendo per esempio sul taglio/riduzione del cuneo e sugli incentivi all’occupazione”, ha aggiunto.(Res)