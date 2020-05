Francia: nell'Ile-de-France possibile accesso a trasporti pubblici in ora di punta solo con certificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall'11 maggio, data in cui la Francia uscirà dalla quarantena, nella regione dell'Ile-de-France sarà possibile prendere i trasporti pubblici solo se muniti di un'attestazione del datore di lavoro o se si potrà giustificare lo spostamento con "un motivo imperativo". Lo ha detto il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne. L'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio dagli 11 anni in su. "Delle maschere saranno distribuite a coloro che non hanno potuto procurarsene", ha aggiunto il ministro. Borne ha poi spiegato che l'obiettivo per il settore dei trasporti pubblici è quello di "aumentare l'offerta e gestire la domanda". Il ministro ha specificato che "l'offerta sarà aumentata a un minimo del 50 per cento delle capacità abituali", mentre nell'Ile-de-France il dato salirà al 75 per cento. (Frp)