- Il Protocollo per il rientro a scuola in sicurezza presentato oggi alle forze sociali è una bozza su cui ora le organizzazioni sindacali presenteranno le loro osservazioni. Le misure saranno poi inviate al Comitato tecnico-scientifico per una valutazione, come necessario, e solo allora saranno validate. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. (Com)