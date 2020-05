Imprese: Leonardo, nel primo trimestre ordini in forte aumento del 35,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre Leonardo ha registrato ordini per 3,421 miliardi di euro, con un incremento del 35,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 dovuto principalmente alle attività legate ai comparti degli elicotteri e dell’aeronautica. Lo si apprende dai dati inclusi nel comunicato stampa diramato oggi al termine della riunione del Cda, che ha approvato i risultati trimestrali. I ricavi di Leonardo nel primo trimestre di quest’anno sono pari a 2,591 miliardi di euro, con una lieve flessione del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando alla nota, la variazione è da imputare principalmente ai rallentamenti registrati nelle attività inerenti agli elicotteri, ma soprattutto alle minori consegne dovute agli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19. Al 31 marzo 2020 il portafoglio ordini è pari a 37 miliardi di euro: il dato, secondo la nota, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa due anni e mezzo. (Com)