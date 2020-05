RPT - Imprese: Leonardo, al 31 marzo 2020 risultato netto negativo per 59 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto.Leonardo ha chiuso il primo trimestre di quest’anno con un risultato netto negativo per 59 milioni di euro, a fronte del maggiore impatto degli oneri finanziari e di un peggioramento del margine operativo lordo (Ebita). Lo si apprende dal comunicato stampa diramato oggi al termine della riunione del consiglio di amministrazione presieduto da Giovanni De Gennaro che ha approvato i risultati trimestrali. Nello specifico, l’Ebita si è attestato a 41 milioni di euro, con un calo di 122 rispetto allo stesso periodo del 2019 a fronte degli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda invece il risultato ante oneri finanziari (Ebit), al 31 marzo 2020 si è attestato a 30 milioni di euro con un calo dell’80,8 per cento rispetto al primo trimestre del 2019, dovuto principalmente al decremento che ha interessato l’Ebita e ad un aumento degli oneri di ristrutturazione. (Com)