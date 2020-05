Francia-Russia: Eliseo, colloquio telefonico tra presidenti Macron e Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Lo ha annunciato l'Eliseo, specificando come la telefonata sia avvenuta a pochi giorni dalla commemorazione del 75mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Nel corso del colloquio Macron ha espresso "l'amicizia e il riconoscimento del popolo francese al popolo russo in occasione della celebrazione in Russia, il 9 maggio, del Giorno della Vittoria", si legge nella nota. Il presidente francese ha anche espresso "la solidarietà della Francia nei confronti della Russia dinnanzi alla pandemia di Covid-19", si legge nel comunicato. Il capo dello Stato francese "ha sottolineato che questa memoria comune, che ci deve riunire, insieme alla situazione che la Francia, la Russia e l'insieme del continente europeo stanno affrontando, rendono più che mai necessarie la costruzione della pace e della stabilità sul continente europeo come nel resto del mondo", fa sapere l'Eliseo, sottolineando che Macron ha ricordato "l'importanza del dialogo strategico tra Francia e Russia su un'agenda comune di fiducia e sicurezza". Il presidente francese ha anche evocato "la necessità che i membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu esercitino le loro responsabilità storiche dinnanzi a una crisi senza precedenti".(Frp)