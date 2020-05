Fase 2: Sertori, entro 6 mesi avremo 1500 cantieri in Lombardia per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ha fatto questa scelta importante di investimenti di 3 miliardi, e i primi 400 milioni li abbiamo destinati a comuni e province: 51 milioni alle province per rifacimento strade e per le scuole e i restanti 348 milioni ai comuni". Lo ha dichiarato l'assessore regionale agli Enti Locali, Massimo Sertori durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sui contagi da coronavirus. "Entro sei mesi dovranno iniziare i cantieri, quindi avremo in Lombardia oltre 1500 cantieri nuovi che aiuteranno la ripresa economica per cui ci stiamo impegnando e stiamo lavorando" ha aggiunto Sertori, sottolineando che "in un comparto importante come quello dell'edilizia iniettare delle risorse subito disponibili e cantierabili è importante. Abbiamo lasciato libertà nelle progettualità, perché è giusto che siano i sindaci a decidere quali siano le priorità nei loro territori e noi abbiamo messo come limite il fatto che il 31 ottobre il cantiere deve iniziare". "Ci sarà l'impegno di tutti - ha concluso Sertori - Regione Lombardia, i 1507 comuni, le 11 province e la città metropolitana di Milano sono alleati per dare una boccata d'ossigeno e un aiuto effettivo alla ripresa, con tutte le difficoltà del caso, anche se non potrà essere il solo, ci dovranno essere anche altri aiuti". (Rem)