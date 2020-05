Imprese: Leonardo, al 31 marzo 2020 indebitamento netto di gruppo in aumento a 4,396 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un indebitamento netto di gruppo pari a 4,396 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai 2,847 miliardi registrati al 31 dicembre 2019. Lo si apprende dai dati inclusi nel comunicato stampa diramato oggi al termine della riunione del Cda, che ha approvato i risultati trimestrali. Stando alla nota, la variazione è da imputare principalmente all’andamento che ha interessato il free operating cash flow (Focf), negativo per 1,595 miliardi di euro. Tale andamento, pur “confermando l’usuale profilo infrannuale caratterizzato da significativi assorbimenti di cassa nella prima parte dell’anno, risente in parte di talune criticità manifestatesi nell’ultimo mese del trimestre per effetto del Covid-19”. (Com)