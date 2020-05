Coronavirus: Gallera, In Lombardia eseguiti 33.306 test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 33.306 i test sierologici effettuati fra personale sanitario (25.331) e soggetti in quarantena fiduciaria (7.975) effettuati dallo scorso 23 aprile nelle ATS della Lombardia". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. "Dalle analisi degli esperti che hanno esaminato gli esiti dei referti - spiega l Gallera - emergono risultati molto interessanti. Si conferma una limitata siero prevalenza media fra gli operatori sanitari e si consolida l'indicazione in base alla quale le misure di quarantena hanno rappresentato un ottimo sistema per contenere la diffusione del virus: la metà dei cittadini in isolamento domiciliare non ha contratto il Covid e, di conseguenza, non ha rischiato di trasmetterlo". "In conclusione - sottolinea Gallera - da questi ulteriori dati preliminari risulta che la maggior parte dei cittadini non è mai entrata in contatto con il virus e quindi è potenzialmente suscettibile. Il rischio di nuovi focali è concreto e le misure per la ripartenza devono tenere conto di questo aspetto". Nell' Ats Milano i soggetti in quarantena son o 579, di cui 224 positivi (38,7 per cento), 349 negativi (60,3 per cento) e 6 dubbi (1per cento). Tra gli operatori sanitari, in quarantena ci sono 2.343 persone di cui 373 positivi (15.9 per cento); 1933 negativi (82,5 per cento) e 37 dubbi (1,6 per cento). (Rem)